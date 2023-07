Regenbuien, maar soms ook zon in Hattem vandaag

Vlam slaat wéér in de pan in slepende burenruzie Wapenveld, tot teleurstel­ling van burgemees­ter

Vernielingen, verwensingen, grote frustraties... Burgemeester Jan Willem Wiggers is teleurgesteld dat de vlam weer in de pan is geslagen in de knallende burenruzie die een buitenafweggetje in Wapenveld al jaren in zijn greep houdt. Dat gebeurt kort nadat de gemeente bewoners heeft gesommeerd hun huis te verlaten.