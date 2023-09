André was 14 jaar wethouder, maar is nu ‘eenzaam’ raadslid in zijn Hattem

Hij keerde via de nieuwe lokale partij HattemCentraal terug in de politiek. Na een breuk zit André Borst bijna een jaar als eenmansfractie in de gemeenteraad van Hattem. In je eentje in de plaatselijke politiek valt niet altijd mee, merkt de oud-wethouder en voormalig kroegeigenaar.