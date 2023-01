Tijdens verstoppertje spelen struikelt Ella (7) over bijzondere buit: ‘Politie is hier anderhalf uur geweest’

Nieuwe Fundatie-directeur beleeft première: ‘Zij kreeg mij op haar bord, daar ben je mooi klaar mee’

Kunstcriticus Hans den Hartog Jager opende zaterdag zijn vijfde expositie - Brave New World - in De Fundatie. Voor de nieuwe museumdirecteur Beatrice von Bormann is het haar eerste Zwolse tentoonstelling. Bij de drukbezochte opening klonken er vooral dankwoorden, ook voor ex-directeur Ralph Keuning.

29 januari