Volop tips na podcast over verdwijning Eefke Wolf: van blauwe portemonnee tot de Bhagwan

Eefke Wolf verdween in augustus 1983 spoorloos, nadat ze klaar was met werken bij het tehuis Bloemensteijn in Hattem. Ze liep rond 23.00 uur met haar helm in de hand naar haar brommer, die even verderop in de fietsenstalling stond. De volgende ochtend verscheen ze zonder bericht niet op haar werk, iets wat niet bij haar normale gedrag paste.