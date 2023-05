Dit is hoe de eerste teams uit Heemskerk dit weekeinde speelden

indebuurt.nl Andromeda bedacht een bijzonder bankje in Noord: 'Dit gaat mensen bij elkaar brengen'

Mensen in Noord moeten meer met elkaar praten, dacht Andromeda Achiaa, student aan Hogeschool Inholland. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? In samenwerking met medestudenten bedacht ze het verhalenbankje. “Er zijn zoveel Noorderlingen met mooie verhalen over de buurt. Ik denk dat het waardevol is dat deze verhalen gedeeld worden onder elkaar.”