Helder weer in Heemskerk vandaag

indebuurt.nl Doen in Amsterdam dit weekend: Dag van het Westerpark, het kleinste festival van de stad, zwemmen en meer!

Het is bijna weekend. Hoewel we begrijpen dat je met het voorspelde weer (zo’n dertig graden!) kiest voor een bezoekje aan het zwembad, zijn er zoals altijd ook weer genoeg leuke evenementen in Amsterdam dit weekend. Wij zetten alles voor je op een rij. En met alles bedoelen we ook de zwembaden waar je met dit bloedhete weer terecht kan.