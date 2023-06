Redelijk bewolkt weer in Heemskerk vandaag

indebuurt.nl Snel bij zijn! Dit is hoe je het superjacht bij Ja­va-ei­land het best bekijkt

Wie dit weekend in de buurt was van de Sumatrakade heeft een bijzonder vaartuig kunnen spotten: superjacht Norn. Het jacht van zo’n 250 miljoen dollar dobbert naar verwachting nog tot maandagavond in het Amsterdamse water.