Oppositie veegt de vloer aan met collegeak­koord in Noord-Hol­land: ‘Coalitie zonder liefde’

Het vooruitschuiven van problemen, het uitstellen van doelen en het ontlopen van duidelijke keuzes; dat is de rode draad die de oppositie in de Provinciale Staten van Noord-Holland ontwaart in het coalitieakkoord van VVD, BBB, GroenLinks en PvdA.