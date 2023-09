indebuurt.nl De toekomst is er! Deze robot parkeert jouw auto in Amsterdam-Cen­trum diep onder de grond

We zijn er hoor: de toekomst! In hartje Centrum hoef je straks niet meer zelf te fileparkeren, achteruit in te steken of een hellingtest uit te voeren in een steile parkeergarage. Vanaf nu doet een robot al het werk.