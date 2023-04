Vanochtend kans op lichte regen in Heemskerk

OM eist 11 jaar celstraf voor fatale steekpar­tij Beverwijk

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Haarlem elf jaar gevangenisstraf geëist tegen een 48-jarige man uit Beverwijk, die vorig jaar januari in een pand in zijn woonplaats een medebewoner met messteken om het leven bracht. Het slachtoffer ‘haalde het ene moment nog een biertje, een minuut later werd hij uit het leven gestoken’, aldus de aanklaagster.