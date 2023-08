3% van alle kiezers in Heemstede koos voor Pieter Omtzigt bij laatste verkiezingen, meer dan gemiddeld in Noord-Holland

indebuurt.nl Tessa maakt een app die lokaal cadeaus kopen makkelij­ker maakt: 'Duurzamer dan grote webwinkels'

Klein of groot, hoe vaak geef jij een cadeautje aan iemand in je omgeving? Ondernemer Tessa van der Meiden (41) is afgelopen jaar bezig geweest met het ontwerpen van de app Nice To Gift. Een app die het makkelijker maakt om online een cadeautje te kopen van een Amsterdamse ondernemer, zonder gebruik te maken van grote webwinkels.