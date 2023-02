Directeur Waternet treedt terug na aanhoudende problemen

Korfbal League DOS’46 onderuit bij Blauw-Wit: ‘Er zijn genoeg verbeter­pun­ten uit deze wedstrij­den te trekken’

DOS’46 heeft in de strijd om weg te blijven van de onderkant van de Korfbal League een tikje gekregen van concurrent Blauw-Wit. Dankzij een prachtige wedstrijd van Eline van Veldhuisen hield DOS’46 in elk geval het onderling resultaat in Drents voordeel.