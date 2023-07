Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Heemstede vandaag

indebuurt.nl Gemist: Rooftopbar LuminAir opent haar deuren en hier kijk je een film in de buiten­lucht

De week zit er weer op. Je weekend is bijna voorbij, maar niet voor de best gelezen artikelen van de afgelopen week nog even onder je neus gewreven zijn. Er zijn weer nieuwe hotspots geopend in de stad en we zetten de Amsterdame straten/bruggen op een rijtje die de komende tijd afgesloten of opgebroken zijn. Lees nog snel even bij.