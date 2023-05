Half bewolkte dag in Heemstede

indebuurt.nl Moet je zien: 5 x Amsterdam­se hotspots die viraal gaan op TikTok

Rijen van een uur voor (horeca)zaken in Amsterdam. Dat is tegenwoordig niets nieuws. Met dank aan TikTok video’s worden zaken enorm populair en komen de mensen ‘vanzelf’. Wij zetten vijf hotspots in Amsterdam voor je op een rij die op dit moment viraal gaan op TikTok, en je eigenlijk zelf ook eens zou moeten proberen. Gewoon omdat het kan.