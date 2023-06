HBC 2 en Antibarbari 2 eindigen op gelijke hoogte

indebuurt.nl Deze twee Amsterdam­se terrassen staan in de Terras Top 100: 'Yes, wat zijn we trots!'

Een heerlijke kop koffie of een alcoholische versnapering in de Pijp of lekker langs de gracht; Amsterdam heeft veel te bieden qua horecagelegenheden. Dat blijkt wel uit de Terras Top 100, want twee Amsterdamse zaken staan in de ranglijst: Dakterras Gapp en Oriole Garden!