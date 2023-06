Kans op overwegend bewolkt in Heemstede vanochtend

indebuurt.nl Fundaparel: binnenglu­ren bij dit gerenoveer­de apparte­ment met sauna in Museumkwar­tier

In Amsterdam staan regelmatig bijzondere huizen te koop. Van kleine arbeiderswoningen tot opvallende stadsvilla’s. Zo staat er nu een appartement aan De Lairessestraat te koop. Deze prijs per vierkante meter gaat menig Amsterdammer niet neer kunnen leggen. Maar gluren is gratis!