Auto eindigt op de kop in de sloot na aanrijding bij Heerde: geen gewonden

MET VIDEO Epe licht op door tientallen kerststal­len: ‘Ik ben al in oktober begonnen’

Wat begon bij Arjen van Triest uit Epe, is inmiddels uitgegroeid tot een project waar meer dan veertig huishoudens aan mee doen. Met een kerststallenroute die door het hele dorp slingert, zorgen tientallen kerststalhouders voor wat extra licht in de donkere dagen voor kerst. ,,Kerst is voor iedereen. Ik wil geen barrières opwerpen.’’

18 december