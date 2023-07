De Wandeling ‘Wildfluen­cer’ Karen (49) uit Epe heeft een missie: ‘Ik wil Nederland een beetje wakker schudden’

‘Dierengek’, noemt ze zichzelf. Ze komt in actie als er een wild dier wordt aangereden. Op locatie beslist zij of het beestje blijft leven, of dat het beter is hem uit zijn lijden te verlossen. De afgelopen weken regent het wildaanrijdingen en veel mensen weten dan niet wat ze moeten doen. Daar wil Karen Bruursema (49) iets aan veranderen.