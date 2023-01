Bewoners uit appartement na brand met veel rook in Heerde

Karen is reddende engel aangereden wild: ‘Mensen hebben vaak geen idee wat ze moeten doen’

Wat doe je als je een hert, zwijn of ander wild dier aanrijdt? Toen Karen Bruursema (49) uit Epe jaren geleden zelf een zwijn op haar motorkap had liggen, had ze eigenlijk de politie moeten bellen. Uit paniek deed ze dat niet en reed ze door naar huis. Nu behandelt ze zelf gewonde of dode dieren na een botsing.

26 december