Buren verzetten zich tegen nieuwbouwplan in Heerde: 'Moreel niet juist’

Gek van het ‘geplok’ van padel? Nieuwe regel moet geluids­over­last voorkomen

Om ruzies over de komst van padelbanen te voorkomen, hebben onder andere de tennis- en padelbond, de Nederlandse Stichting Geluidshinder en bouwers van deze banen de handen ineengeslagen. In een nieuw advies van deze organisaties staat dat nieuwe banen in de regel op zeker 100 meter van huizen moeten komen. En in sommige gebieden op 160 meter, afhankelijk van het gebied waarin je woont.