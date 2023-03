Fietser gewond bij aanrijding in Heerde

Zaten er vleermui­zen in de gesloopte kiosk in Epe? 'Er viel niets meer te handhaven’

Ging de gemeente Epe in de fout door in 2018 de kiosk bij het hertenkamp te slopen zonder te onderzoeken of er beschermende vleermuizen in de rieten kap zaten? Tijdens een rechtszaak bij de Raad van State stelde de provincie Gelderland dat er er inderdaad fouten waren gemaakt. Dat muisje krijgt echter geen staartje.