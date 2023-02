Grootste investering ooit in centrum Wapenveld weer een stap dichterbij, blijvende zorgen over horeca: ‘weinig aandacht aan besteed’

Sammy (19) uit Heerde is Miss Beauty of Gelderland en die titel smaakt naar meer

In haar droom schittert ze op het podium van Miss Earth, dit najaar in Vietnam. En waarom ook niet. Als winnares van Miss Beauty of Gelderland 2023 heeft Sammy During uit Heerde laten zien dat ze op haar plek is in de modellenwereld. Eerst maar eens Miss Beauty of the Netherlands proberen te worden. ,,Het is nu al een geweldig avontuur.’’

30 januari