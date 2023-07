Heerde: dertien meldingen van overlast door alcohol en drugs in eerste halfjaar

Nederlands Bakkerijmu­se­um Hattem toont bijzondere nagelaten erfstukken

Het Nederlands Bakkerijmuseum is in het bezit gekomen van bijzondere ramen afkomstig uit een bakkerij in Zeist. De glas-in-loodramen werden vervaardigd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Glaskunstenaar Paul Blom ontwierp ze in 1942 in Delft.