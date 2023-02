Heerde kan het ook zonder doelpuntenmachines Nijmeijer en Calkhoven en blijft koploper

Van 100.000 euro naar 1,65 miljoen... Verkocht Epe schooltje niet veel te goedkoop?

1,65 miljoen euro wordt ervoor gevraagd, de drie nog te realiseren appartementen die in de verkoop zijn gegaan in ‘t Ibbeltje in Epe. De gemeente verkocht dat voormalige schoolgebouwtje vorig jaar voor 100.000 euro. Dat was wel heel erg weinig, constateert professor vastgoedfinanciering Piet Eichholtz.

16 januari