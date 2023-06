Helder weer in Heerde vandaag

Stroomt er straks nog wel water uit de kraan? ‘Iedereen staat op scherp. Er mag niets gebeuren’

Het is code rood bij waterleidingbedrijf Vitens. Vooral op de Veluwe, waar mensen vaak grote tuinen hebben, is er een enorme piek te zien in het verbruik van kraanwater. Door de hitte wordt er in juni al 40 procent meer water verbruikt dan normaal in deze tijd van het jaar. Toch is angst voor dorst overbodig: ,,We zullen altijd drinkwater blijven leveren.’’