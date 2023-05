‘Hier geen zonnepark, tenzij...’? Maar juist daar wordt in Heerde op plannen gebroed

Inspiratie­mid­dag voor buitenlui over biodiversi­teit in Epe

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en Pieter Swinkels, ambassadeur biodiversiteit gemeente Epe, houden een inspiratiemiddag over biodiversiteit in Epe. De bijeenkomst is voor particulieren die in het buitengebied wonen of eigenaren van een iets meer dan grote tuin.