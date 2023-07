Kilometerheffing voor gemiddelde automobilist in Heerde komt uit op 691 euro

Vijftig chalets voor Oekraïners op camping in Vaassen, kan dat zomaar?

Niet in mijn achtertuin, is het gevoel dat heerst in Vaassen, waar burgemeester Tom Horn de verpauperde camping ’t Hertenhof wil inzetten om tweehonderd Oekraïense vluchtelingen te huisvesten. Omwonenden zitten vol vragen en argwaan, zo bleek maandag tijdens een informatiebijeenkomst. Kan dit zomaar? Horn en wethouder Martijn Kerkmans geven uitleg.