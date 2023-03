Klinkende zege bij ’t Harde laat het droomseizoen van VEVO voortduren

Met video Politiek op de hak bij carnavals­op­tocht Vaassen? ‘Liever statushou­ders in de wei, dan Groep Zweekhorst tegenover mij’

Wordt zelfs de politiek op de hak genomen tijdens de carnavalsoptocht in Vaassen? Even heeft burgemeester Tom Horn niks meer te vertellen in zijn eigen gemeente. Hij heeft de sleutel overhandigd aan de feestende menigte. ,,Het heeft zijn charme.’’