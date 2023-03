Korte mouwen staan symbool voor strijdend WZC dat zichzelf beloont met periodetitel

vierde klasseHet is een graadje of zes, zaterdagmiddag iets na vijven. De zon gaat langzaam onder, bepaald geen zomers weer. Toch besluit Bram Roskam zijn lichtblauwe thermoshirt uit te doen en in korte mouwtjes verder te spelen. Het is die mentaliteit die WZC Wapenveld op bezoek bij VEVO in Veessen de winst (0-2) en de tweede periodetitel oplevert.

Voor Roskam is het vrij logisch om in het winterse zonnetje in korte mouwen te spelen. ,,Ik vind het zo beklemmend, zo’n thermoshirt”, zegt hij met een grote grijns na afloop. De groepsfoto met de juichende teamgenoten is dan gemaakt, het feestje met de fans is al even gevierd. De aanvaller heeft even in de anderhalf uur daarvoor een belangrijke rol gespeeld in de overwinning van WZC, met een doelpunt en een assist.

Het is in deze wedstrijd de bekroning voor een behoorlijke wederopstanding. Want WZC komt terug uit een belabberde situatie. Na de eerste periode bivakkeert de ploeg op de negende plaats, met slechts zeven punten. Het leidt er toe dat trainer Erik van Dijk besluit tot een nieuwe strategie. Overboord gaat het 4-4-2 systeem en het oer-Hollandse 4-3-3 komt ervoor in de plaats.

Aanvaller Roskam ziet dat hij en zijn teamgenoten zich lekkerder voelen en de resultaten geven de ploeg gelijk. Met zes overwinning en een gelijkspel is de periodetitel daar, bovendien is de veilige zesde plaats inmiddels in het bezit. ,,Na die slechte start hebben we met elkaar gezeten en is dat het doel geworden”, vertelt Roskam. ,,We zijn dus aardig op weg.”

In de eerdere derby tegen VEVO wint die ploeg met maar liefst 5-0. Daarom zijn ze bij WZC ervan overtuigd dat karakter het belangrijkste ingrediënt moet zijn voor een succesvolle middag. ,,Dit soort wedstrijden is strijd voor zeker dertig procent belangrijk. Daarom moet je in zo’n wedstrijd voorop in de strijd gaan”, doceert Roskam.

Dat doet hij door al snel met korte mouwtjes verder te gaan, zoveel zweet is er van zijn kop gegutst. Maar ook bij zijn openingstreffer is dat het geval. De aanvaller kopt de bal door en snijdt dan binnendoor bij zijn tegenstander. Hierdoor heeft hij alle ruimte om de bal in de verre hoek te schieten. ,,Het wordt al een tijd gezegd dat ik een keer binnendoor moet snijden. Nou, met resultaat”, grapt de doelpuntenmaker.

Het is de opmaat voor een derby waarin het fijnbesnaarde voetbal goed verborgen blijft en de kansen ook niet talrijk zijn. Roskam maakt wel een tweede doelpunt met een kopbal uit een vrije trap, maar die wordt op advies van de VEVO-grensrechter Dirk Scholten afgekeurd wegens buitenspel. En dat terwijl de aanvaller achter de verdediger staat… ,,Tja, dat weet je met dit soort duels. Gelukkig heb ik nog een assist.”

Volledig scherm Bram Roskamp in duel met Dani Draaijer van Vevo, uiterst links kijkt Mike Burgmeijer van WZC toe. © Henri van der Beek

In de slotminuten maakt Mike Burgmeijer op aangeven van Roskam de 0-2. Opvallend, zijn eerste basiswedstrijd weer nadat hij eind vorig seizoen is gestopt. ,,We hebben wat mensen tekort, dus fijn dat Mike weer mee doet. Ik ben bijna blijer voor hem dan voor mijzelf”, zegt Roskam. Dat die vreugde groot is, blijkt wel bij het verlaten van het veld. Met een energiek vreugdesprongetje begroet hij vrienden en familie.

Bij VEVO, nummer twee op de ranglijst voor aanvang van de wedstrijd, hadden ze ook wel zin in een periodefeestje. Daar was wel een overwinning voor nodig. De kans daarop is uiterst klein, al zijn er in de eerste helft wel wat kansen. Na rust is Rien de Velde de schlemiel door voor open doel over te schieten. ,,Ik voelde een mannetje in mijn rug, was te onrustig”, klinkt het schuldbewust. ,,We voelden best wat druk, dat was wel te merken aan ons spel. Dit was VEVO-onwaardig.”

