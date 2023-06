Lekker weer in Heerde vandaag

Histori­sche ontmoeting inspiratie voor nieuwe wandel­tocht: ‘Met vierdui­zend fakkels het ijs op’

De snijdende wind heeft vrij spel op het Drontermeer als in Elburg twintig stoere vrouwen en mannen met fakkels het ijs op gaan. Doel is om verbinding te zoeken. Dat lukt, want de ontmoeting tussen twee burgmeesters in arrensleeën is nog altijd een unieke gebeurtenis. Om die reden vindt nu, zestig jaar later, een rendez-vous plaats.