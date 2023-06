Lekker weer in Heerde vandaag

Op zijn eerste werkdag terug gaat het fataal mis voor Rein (63) uit Heerde: ‘Niet te bevatten’

Rein van Leeuwen (63) uit Heerde is dinsdagochtend om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval in Amstelveen. Hij was onder andere bestuurslid en scheidsrechter bij voetbalvereniging Heerde. Daar is met verslagenheid op het nieuws gereageerd: ‘Niet te bevatten dat hij plots uit het leven is gerukt.’