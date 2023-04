Meer dan de helft kantoorruimte in Heerde heeft een te laag energielabel

30 nieuwe appartemen­ten in Heerde voor starters, senioren en mindervali­den

In Heerde komen er 30 nieuwe woningen bij. Op een plek waar nu nog oude bedrijfspanden staan, moeten straks splinternieuwe appartementen verrijzen. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde in met het plan, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Zo lijkt één omwonende behoorlijk de dupe te worden van het project. ,,Dit kunnen we haar niet aandoen.’’