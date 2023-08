Meubelzaak in Heerde failliet, Peter (54) kan fluiten naar zijn dure aankoop: ‘Schandalig’

Gezin uit Oene richt zich op na grote brand: nieuwe huis krijgt ‘gewoon’ weer rieten dak en kachel

De monumentale eeuwenoude boerderij van de familie Lintvelt in Oene is gesloopt. Het pand bleek, na de verwoestende brand precies een half jaar geleden, niet meer te redden. Van treurnis, tranen of trauma’s is echter geen sprake; dit is een verhaal over veerkracht en optimisme.