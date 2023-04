Na list van wethouder wordt Ton Jalink (71) benoemd tot ridder: ‘Ik ben er helemaal niet op gekleed’

Twee leerlingen mishandeld op school in Epe: ‘Dit kan toch niet waar zijn?’

Twee scholieren zijn mishandeld door een groep andere jongeren op het schoolplein van RSG in Epe. De verdachten, zeven jongeren, zijn aangehouden en zitten vast in Apeldoorn. Nog een andere verdachte meldt zich later voor een verklaring. ,,Je bent even verbijsterd als je dit hoort en denkt al snel: dit kan toch niet waar zijn?” zegt directrice Annemarie Leeuwenburgh.