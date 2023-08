Nachtvlinders spotten populaire hobby: 371 soorten geteld in Heerde

Op de Histori­sche Boerenwerk­dag in Epe kan iedereen zien hoe graan na de oogst wordt verwerkt

Nog voordat de regen met bakken uit de hemel viel, is het graan in Emst geoogst. Mooi op tijd voor de jaarlijkse Historische Boerenwerkdag bij Veluws Museum Hagedoorns Plaatse in Epe. Daar kunnen bezoekers zaterdag zien hoe graan wordt verwerkt.