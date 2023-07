Regenbuien, maar soms ook zon in Heerde vandaag

‘Privé chillen’ in Epe, hier reserveer je deze zomer je eigen plek

Samen met je vrienden koken? Of deze zomer eens met je eigen vriendenclub een FIFA-toernooi spelen? Het kan. De sociaal werkers van Koppel-Swoe stellen er vanaf 8 juli ruimtes voor beschikbaar in de diverse Huizen van de Buurt. Ook in Epe.