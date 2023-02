Uitbrei­ding kerk in Heerde stap dichterbij én hard nodig: ‘We hebben nu maar één toilet’

De plannen voor een kerkelijk centrum naast de Johanneskerk in Heerde worden steeds concreter. Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover het plan en het kerkbestuur zoekt nu een aannemer. Toch vormen de stijgende bouwprijzen mogelijk nog een probleem. ,,We hebben een eindbedrag waar we niet zomaar overheen kunnen.’’