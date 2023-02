Susanne (die acht openhartoperaties onderging in Groningen) is blij dat ‘haar’ ziekenhuis open blijft: ‘Maar voelt wel dubbel’

Bewoners vrezen voor parkeerpro­ble­men door plotseling parkeerver­bod in Hattem: ‘Er is al weinig plek’

Bewoners van de appartementencomplexen aan de Allershoeve stonden gek te kijken. Plotseling geldt er een parkeerverbod voor hun woningen, waar dat jarenlang gewoon was toegestaan. Te gevaarlijk, vindt de gemeente. Aanwonenden vrezen voor parkeerproblemen. ,,Het is niet de bedoeling dat we burenproblemen krijgen.’’