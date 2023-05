Temperatuur stijgt in Heerde

Nu een gelukkig stel, maar seks tussen 15-jarige en tien jaar oudere vriend in Heerde krijgt toch staartje

Zij was 15 en door problemen uit huis geplaatst, hij was tien jaar ouder. Het stel beloofde haar ouders geen seks te hebben voordat zij 16 jaar was. Enkele maanden later bleek ze zwanger. Vandaag is de inmiddels bijna 28-jarige inwoner van Den Helder veroordeeld voor de ontucht. ,,Hij wist dat het niet kon, niet mocht.”