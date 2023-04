Trainer Alex Hengeveld rekent zich niet te vroeg rijk: ‘Gelijkspel maximaal haalbare’

Besluit van bond levert Badminton­club Heerde dilemma op: ‘Kost ons dik 900 euro’

De Heerder Badmintonclub staat voor een dilemma. Gaat ze een divisie lager spelen of brengt ze ongeveer duizend euro extra op? Oorzaak is het ogenschijnlijk futiele besluit van het landelijke bondsbestuur om het spelen met veren shuttles (in plaats van nylon exemplaren) plots ook in de zevende divisie verplicht te stellen. Is hier een shuttlegate geboren?