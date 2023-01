Uitslaande woningbrand in Heerde, bewoners in veiligheid gebracht

Ook dit jaar weer forse rekeningen voor Veluwse gemeenten door vuurwerk­scha­de: ‘Iedere euro is er één te veel’

Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek zijn de eerste Veluwse gemeenten die de vernielingen na de jaarwisseling in beeld hebben. Al met al zijn ze tevreden over het verloop van oud en nieuw, al zijn er onderling grote verschillen in de schadebedragen.

4 januari