Verbouwing middelbare school in Heerde gaat maanden langer duren: ‘Geeft irritatie over en weer’

Deze stripboe­ken­win­kel in Epe helpt mensen zoeken naar ‘De Juiste Koers’: ‘Krijg stripboek als huiswerk mee’

Na dertig jaar in het praktijkonderwijs begon André Koers (58) uit Epe een jaar geleden een stripboekenwinkel. Hij neemt zijn ervaring mee in zijn nieuwe vak en neemt alleen maar mensen aan met een afstand tot de arbeidsmarkt. ,,Ik neem mijn ervaring in het praktijkonderwijs mee.’’