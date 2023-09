FC Wolvega 2 verliest van Heerenveense Boys 2

Drie koeien dood door giftige gassen na mestmixen, Sneker boer bedwelmd

Op een veehouderij in Sneek zijn maandagmiddag drie koeien omgekomen doordat ze giftige mestgassen hadden ingeademd. De gassen waren vrijgekomen bij het mengen van mest. De boer die daarmee bezig was, raakte zelf ook bedwelmd. Hij was nog wel bij bewustzijn, maar is voor controle naar het ziekenhuis overgebracht, laat een woordvoerder van de Friese brandweer weten.