Heerenveen haalt Moldavische spits Nicolaescu

Ciccone wint Profronde Surhuister­veen in bollentrui

Wielrenner Giulio Ciccone heeft in zijn bollentrui de Profronde van Surhuisterveen gewonnen. De Italiaan van Lidl-Trek, die het bergklassement won in de Tour de France, versloeg in het Friese criterium Wout Poels. Carlos Rodríguez, de Spaanse nummer 5 van het algemeen klassement, werd derde.