Meer dan zeshonderd scholieren in Heerenveen wachten op uitslag eindexamen

Voetbal­ster Sherida Spitse draait als dj tijdens uitzwaai­dag Oranje

De fans van het Nederlandse vrouwenvoetbalteam kunnen de speelsters zondag 25 juni uitzwaaien in Zeist. Op de fandag is de laatste kans om een handtekening te scoren voordat Oranje naar het WK in Australië en Nieuw-Zeeland gaat.