Mildam 2 thuis verslagen door MKV'29 2

Provincie Friesland tegen uitbrei­ding gaswinning War­ga-Wartena

De provincie Friesland is tegen plannen van gasbedrijf Vermilion Energy om de gaswinning in de gasvelden bij Warga en Wartena uit te breiden. In een aanbevelingsbrief aan staatssecretaris van Mijnbouw Hans Vijlbrief zegt de provincie dat meer gaswinning niet in de plannen van de provincie past.