Overleden bezoekers festival Decibel komen uit Oudehaske en Duitsland

Een van de overleden festivalgangers die hardstylefestival Decibel Outdoor in Hilvarenbeek bezochten, is een 23-jarige man uit Oudehaske, een dorp in de Friese gemeente De Friese Meren. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Het andere sterfgeval is een persoon uit Duitsland.