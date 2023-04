Supporters van SWOL 1894 zien de bekers verdwijnen in handen van de tegenstander: ‘Zoveel support, dat is geweldig’

GroenLinks en PVDA in Friesland geen gezamenlij­ke fractie: ‘Het zijn nog steeds twee partijen’

Het is ‘jammer’ dat GroenLinks en PvdA elkaar in Friesland niet ‘vasthouden’, maar ‘het zijn nog steeds twee partijen’, zegt een woordvoerder van GroenLinks. Dat de beide partijen straks in de Eerste Kamer een gezamenlijk fractie gaan vormen, betekent niet dat dit ook in provincies moet gebeuren, benadrukt de woordvoerder. ,,Dat is aan de gekozen Statenfracties zelf.”