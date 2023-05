SVM 2 verliest uit met een doelpunt verschil van Jubbega 2 ZA.

Busstakin­gen opgeschort na akkoord cao: ‘Daarvoor was langste ov-sta­king ooit nodig’

Leden van vakbonden FNV en CNV hebben met een flinke meerderheid voor de nieuwe cao in het streekvervoer gestemd. Bijna 87 procent van de CNV-leden gaf goedkeuring voor de nieuwe cao, bij de FNV ging meer dan 90 procent van de leden akkoord. Daarmee is de reeks stakingen, die meermaals het busvervoer in Nederland platlegde, nu definitief ten einde.