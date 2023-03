Treinverkeer stilgelegd bij Molkerum vanwege tientallen holen van dassen onder spoor

Hoge concentra­ties van diergenees­mid­de­len aangetrof­fen in gezuiverd water Friesland

In gezuiverd water van tien rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) in Friesland zijn hoge concentraties van diergeneesmiddelen als fipronil, imidacloprid en diazinon aangetroffen. Deze middelen zijn al jaren verboden als bestrijdingsmiddel in de landbouw, maar komen nog wel voor in onder andere vlooienbanden en mierenlokdozen, zegt Wetterskip Fryslân. Het waterschap gaat nader onderzoek doen bij de rwzi’s waar de meeste verboden middelen in het water werden gevonden.